El Gobierno nombró a Javier Franco Castillo como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en reemplazo de Edward Tovar Mendoza, quien dejó el cargo luego de permanecer solo 25 días al frente de la institución.

Con esta decisión, Franco se convierte en el cuarto titular que asume la conducción de la entidad encargada de la recaudación fiscal, en un contexto marcado por los constantes cambios en su dirección.

Javier Franco Castillo cuenta con más de dos décadas de experiencia en la Sunat. Desde marzo se desempeñaba como superintendente nacional adjunto de Tributos Internos.

Durante su breve gestión, Edward Tovar Mendoza no realizó anuncios ni implementó modificaciones relevantes en las políticas de recaudación o control fiscal.