Luego de que los gobernadores regionales habrían exigido la renuncia del ministro de Economía, José Arista, a la presidenta Dina Boluarte, por incumplir compromisos financieros, el titular de dicha cartera se pronunció al respecto.

“Los gobernadores regionales ellos pueden pedir lo que ellos crean conveniente, pero la presidenta del país es Dina Boluarte. Ella nunca me ha comentado y eso que hemos viajado juntos”, sostuvo Arista.

“Yo me siento respaldado por la presidenta y por el premier. Siempre digo, en el momento en que ellos consideran que los servicios de uno ya no son necesarios, uno encantado de dejar el puesto, agradeciendo la oportunidad que ha tenido uno de servir al país y tranquilo, alegre”, añadió.

En diálogo con RPP, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANRG), Koki Noriega, indicó que se reunió con la mandataria y pidió la salida de José Arista, por incumplir compromisos financieros, lo que paralizó proyectos claves como Alto Piura y Poechos.

“Querían el cambio porque hay algunas regiones que, presupuestariamente, le daba a las regiones sabiendo que no van a utilizarlo y financieramente, no lo tenían. Numéricamente elevado. Los gobernadores dijeron que no hay mínima predisposición del ministro”, sostuvo a dicho medio.