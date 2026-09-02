El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue reconocido con el Premio Legado Perú 2026 durante una ceremonia realizada en el campus de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en San Isidro. La distinción fue entregada conjuntamente por dicha universidad y el diario El Comercio.

Durante su intervención, Velarde puso en perspectiva los cambios que permitieron consolidar el actual sistema monetario peruano después de la crisis inflacionaria de los años ochenta.

En ese contexto, resaltó el marco establecido desde la década de 1990 para preservar la estabilidad económica y limitar determinadas intervenciones sobre el funcionamiento del Banco Central.

El funcionario también señaló que Perú registra la inflación más baja de la región en lo que va del presente siglo. Como parte de su exposición, defendió que la meta inflacionaria del país se mantenga en 2 % y explicó que el BCRP cuenta con disposiciones legales que restringen el financiamiento del presupuesto del Gobierno mediante emisión inorgánica.

Velarde recordó además algunas de las medidas adoptadas durante los recientes choques internacionales y señaló que la tasa de referencia llegó hasta 7.75 %. Según explicó, esta respuesta permitió enfrentar el aumento del costo de vida sin alcanzar las tasas de dos dígitos aplicadas en Brasil, México y Colombia.