El presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Alonso Rey, anunció que el Perú será nuevamente sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en el 2035.

La confirmación fue realizada en RPP, y precisó que el país solicitó volver a albergar el evento y obtuvo la aprobación correspondiente.

Alonso Rey explicó que ComexPerú cumple el rol de secretaría de APEC en el Perú y que los representantes empresariales del país ante este foro pertenecen a dicho gremio.

Asimismo, destacó la relevancia de APEC al señalar que se trata de la asociación comercial más importante del mundo, al concentrar aproximadamente el 80 % del producto bruto interno global.

El Foro APEC está integrado por 21 economías de la región Asia-Pacífico, entre ellas potencias como Estados Unidos, China y Japón, mientras que Chile, México y Perú son los únicos países de América Latina miembros del bloque.

Cabe recordar que Perú ya fue sede de este encuentro internacional en los años 2008, 2016 y 2024.