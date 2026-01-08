Luis Advíncula confirmó que no continuará en Boca Juniors y explicó que su salida responde a un complicado momento familiar que lo obliga a regresar al Perú.

En una entrevista con El Canal de Boca, el futbolista agradeció al club por comprender su situación y acceder a su pedido, destacando el respaldo recibido en una etapa personal difícil.

El lateral peruano reconoció que no fue una decisión sencilla dejar una institución de la magnitud de Boca Juniors, pero valoró el trato recibido por la dirigencia y el entorno del club. “Es complicado irte de un club así, pero estoy agradecido; no me alcanzará la vida para agradecer lo que han hecho por mí”, señaló, remarcando la comprensión y apoyo que le brindaron.

Advíncula también hizo un balance de su etapa en el conjunto xeneize, donde aseguró haber cumplido un sueño al jugar en uno de los clubes más grandes del continente.

Reconoció haber vivido momentos de crítica y aprendizaje, pero afirmó que siempre intentó dar lo mejor, resaltando el sentido de familia que se vive en la institución y que, según dijo, extrañará.