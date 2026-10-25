El contrato para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192, ubicado en la región Loreto, contará con un nuevo socio estratégico: PETROLORETO S.A.C. La subsidiaria de Cheiron Holdings Egypt Limited trabajará junto a Petroperú según un decreto supremo, publicado el 23 de octubre, que autoriza a Perupetro a suscribir el acuerdo.

DETALLES

El yacimiento cuenta “con reservas superiores a los 120 millones de barriles”, según informó Petroperú. En esa línea, detalló que el “Lote 192 constituye uno de los principales activos petroleros del país”.

En el Decreto Supremo, publicado en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se precisó que Petroperú “suscribió los acuerdos asociativos” con Petroloreto y Perupetro. Estos “establecen las condiciones para la inversión y operación conjunta del yacimiento durante los próximos 27 años”.

Según el Decreto Supremo N.° 023-2026-EM, Petroloreto “asumirá el 75% de participación en el contrato y la función de operador del Lote, mientras que Petroperú mantendrá el 25% restante”. La alianza busca “la recuperación operativa y reactivación de la producción petrolera” en dicha zona.

EVALUACIÓN

Si bien Perupetro interviene en la negociación de los contratos con las compañías que extraen el petróleo, la institución precisó que la búsqueda, evaluación, negociación y selección del socio estratégico, seleccionado en esta ocasión, fue una competencia exclusiva de Petroperú.

En ese sentido, puntualizó que sus funciones se ciñeron, estrictamente, al proceso de calificación del socio sugerido por Petroperú. Esto de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento de Calificación de Interesados y en los Lineamientos de Calificación de Interesados.

La evaluación impuesta a Petroloreto abordó información financiera auditada, y documentación obligatoria comprendida en el reglamento, para verificar la solvencia económica y financiera de la empresa.