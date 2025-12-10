Petroperú informó la incorporación de su sede ubicada en la avenida Canaval y Moreyra, en San Isidro, al conjunto de activos considerados no esenciales para sus operaciones.

La decisión forma parte del procedimiento de revisión inmobiliaria que la empresa mantiene en marcha con acompañamiento de Proinversión.

Con esta inclusión, la relación de bienes sometidos a análisis alcanza los 60 inmuebles. La revisión contempla alternativas como venta, arrendamiento o cesión de uso, siempre dentro de las modalidades previstas por la normativa.

La evaluación se desarrolla en el marco del Decreto de Urgencia N.° 013-2024 y bajo el convenio suscrito entre Petroperú y Proinversión. Este acuerdo autoriza la elaboración de diagnósticos técnicos sobre cada activo, tomando en cuenta su situación legal, estado de conservación y valor comercial.

Petroperú reiteró que la inclusión de la sede no implica una decisión inmediata sobre su destino, pues cualquier determinación dependerá de los resultados técnicos emitidos por la entidad asesora.