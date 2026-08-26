El nuevo directorio de Petroperú inició un proceso de diálogo con inversionistas, acreedores, entidades financieras y analistas durante la presentación de los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del directorio, Oliver Stark, junto con otros integrantes de la alta dirección y representantes de ProInversión.

Stark señaló que la gestión busca convertir a Petroperú en una empresa “más sólida, predecible y sostenible”, mediante una mayor disciplina de gestión, mejores procesos de toma de decisiones y medidas destinadas a recuperar su competitividad y capacidad de generar valor.

Durante la presentación, los gerentes de la empresa expusieron los principales resultados operativos y financieros, además de los avances del proceso de reorganización integral. También se abordó la ejecución de las medidas previstas en los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, así como la evolución de los negocios de refinación, exploración y producción, la gestión comercial y las acciones en materia de sostenibilidad y gobierno corporativo.

La empresa destacó el trabajo coordinado con ProInversión y otras entidades para implementar mecanismos de fortalecimiento financiero y estructuras de control que permitan una gestión con mayor trazabilidad, supervisión y gobernanza. Stark remarcó que la recuperación de la confianza del mercado será uno de los principales objetivos de la nueva gestión.

Petroperú afirmó que esta primera presentación ante inversionistas marca el inicio de espacios permanentes de diálogo con el mercado y busca reforzar la transparencia, el gobierno corporativo y la sostenibilidad de la compañía, considerados elementos clave para su recuperación.

El presidente del Directorio, Oliver Stark, y el vicepresidente del Directorio, Carlos Linares, lideraron el Conference Call de resultados de Petroperú correspondientes al segundo trimestre de 2026 ante inversionistas, acreedores y analistas del mercado financiero. 📈 pic.twitter.com/JTYReGbDyF — Petroperú S.A. (@petroperu_sa) August 26, 2026

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