Un proyecto de ley propone que los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional puedan retirar de forma voluntaria y extraordinaria hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a más de 20 mil soles. La medida, presentada por el congresista Darwin Espinoza con respaldo de Podemos Perú, apunta a beneficiar a familias peruanas y contribuir a la reactivación económica.

El retiro aplicaría para todos los aportantes activos que no hayan accedido a una pensión de jubilación. Según la propuesta, no se trataría de un retiro total, por lo que no afectaría el derecho a una pensión futura.

La iniciativa también plantea un incremento progresivo en las pensiones de jubilación. Este ajuste consideraría la antigüedad, el monto acumulado y la situación económica de cada beneficiario, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

De aprobarse, el Poder Ejecutivo se encargaría de reglamentar la aplicación del retiro y el aumento de pensiones, así como de definir los criterios técnicos y la fuente de financiamiento, que provendría de la recaudación tributaria.