Tras la difusión de un video en el que se evidenció la pelea que sostuvo el personal de salud del hospital Goyeneche durante el parto de una madre, no solo se han iniciado acciones administrativas de sanción; también la Fiscalía abrió una investigación preliminar por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de la recién nacida.

Desde el Ministerio Público se informó que la investigación preliminar es contra la obstetra Ana C. R., quien, de acuerdo a la denuncia recepcionada, habría incumplido los protocolos establecidos en la Norma Técnica Sanitaria N.° 214 - MINSA/DGIESP-2024 para la Atención Integral de Salud Neonatal.

En el video difundido se advierte la pelea que la obstetra tuvo con las enfermeras especialistas debido a la distancia en que se debía hacer el corte del cordón umbilical que fue jalado varias veces, afectando la salud del recién nacido y generando dolor e incomodidad a la madre. Este hecho también fue denunciado por la madre, Natividad, ante SuSalud.

La investigación preliminar por el plazo de 60 días contempla la realización de diversas diligencias como recabar declaraciones, requerir documentación al hospital Goyeneche respecto a las personas involucradas en la atención del parto de la gestante. Asimismo, solicitar la historia clínica, entre otras diligencias necesarias y urgentes.

POLICÍA INVESTIGADO

La Fiscalía también abrió una investigación preliminar contra un efectivo de la comisaría de Santa Marta que estuvo de servicio en el hospital el día que ocurrieron los hechos. La investigación es por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de omisión de funciones, en agravio de la madre de la recién nacida, ya que no recepcionó la denuncia de lo ocurrido al interior de la sala de partos.