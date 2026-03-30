En medio de escenas de profundo dolor, la medianoche de este lunes llegaron a la provincia de Caravelí los cuerpos de las hermanas Ariana Patricia Pumarino Ortiz y Betzaida Pumarino Ortiz, siendo recibidos por sus familiares, amigos y una gran cantidad de pobladores del distrito de Chala.

Como se recuerda, ambas jóvenes fallecieron en un violento accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo 29 de marzo, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del distrito de Subtanjalla, en Ica.

Según la información preliminar, el vehículo en el que se trasladaban, un taxi de placa AJD-693, intentaba girar para ingresar al distrito de Subtanjalla, cuando fue impactado por un bus interprovincial de la empresa Reyna, de placa V2X-963, que circulaba en sentido contrario.

El violento choque dejó también sin vida al conductor del vehículo menor, identificado como Jorge Luis Vásquez Castro (27), natural de Parcona. La unidad quedó completamente destruida tras el impacto.

Los restos de las jóvenes vienen siendo velados en su domicilio, ubicado frente al parque Ramón Castilla, en Chala Norte, donde familiares y amistades las acompañan en este difícil momento.

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