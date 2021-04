El coordinador del local de votación del colegio Mayta Capac en el distrito de Cayma de Arequipa salió a buscar en la larga cola a un voluntario para asumir las funciones de miembro de mesa, pero ante la ausencia de jóvenes, una adulta mayor de 72 años se ofreció a asumir funciones de forma voluntaria.

Luisa Pérez es la mujer de 72 años que valientemente dijo tener las capacidades para asumir el reto , pese a su edad, considerando que los ancianos sufren en la cola desde las 6:00 horas.

“Tengo mis 72 años y así estoy queriendo asumir, porque no debemos hacer padecer a tantos adultos mayores que somos” , dijo la ciudadana, apoyada por el personal de la ONPE.

El personal de la ONPE, informó que de las 6 mesas asignadas en el local, faltan tres miembros de mesa para que estas se habiliten.

De no encontrarse a voluntarios para asumir funciones, existe el riesgo de que a las 12:00 horas se cierren las mesas y los electores no voten. Sin embargo, el perjuicio será para todos los electores de esas mesas, porque tendrán que pagar la multa, en función a las condiciones en que se encuentran catalogadas, no pobre 84 soles, de pobreza 42 soles o pobreza extrema 21 soles.

Los miembros de mesa, titulares y suplentes que no acudieron a asumir funciones pagarán una multa de 210 soles y si adicional a ello no acuden a votar, pagarán la multa adicional.

