Más de mil agricultores arroceros realizaron una protesta este martes en la provincia de Camaná, región Arequipa, donde bloquearon temporalmente el puente Camaná y arrojaron cientos de kilos de arroz sobre la carretera Panamericana Sur.

Los manifestantes exigen al Gobierno central la declaratoria de emergencia del sector agrario debido a la crisis económica que afecta a miles de productores.

Productores denuncian pérdidas económicas

Los agricultores señalaron que el precio del arroz, maíz y otros productos agrícolas se redujo drásticamente en los últimos meses, mientras los costos de fertilizantes, combustibles y mano de obra continúan incrementándose.

Durante la protesta, los productores denunciaron que actualmente vender su producción representa pérdidas económicas.

“Los productores están descapitalizados y no pueden sostener a sus familias ni continuar la siguiente campaña agrícola”, advirtieron durante la movilización.

Panamericana Sur quedó bloqueada

Los manifestantes, provenientes de distritos como Majes, Corire, Ocoña y Quilca, marcharon inicialmente por las calles de la ciudad de Camaná.

Posteriormente se trasladaron hasta el puente Camaná, donde realizaron un bloqueo humano por más de dos horas.

Como parte de la protesta, arrojaron decenas de kilos de arroz sobre el asfalto de la Panamericana Sur.

La medida generó largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera, incluidos camiones que trasladaban camionetas destinadas a la Policía Nacional del Perú.

Arequipa enfrenta riesgo de sobreoferta de arroz

El gerente regional de Agricultura de Arequipa, Helard Nina Pachauri, alertó que la crisis podría agravarse durante las próximas semanas.

Según explicó, entre mayo y junio comenzarán a cosecharse más de 70 mil hectáreas de arroz en distintas regiones del país, principalmente en el norte y la selva.

Esta situación generaría una mayor sobreoferta y una nueva caída del precio del arroz.

Más de 9 mil productores afectados en Arequipa

El funcionario detalló que Arequipa representa apenas el 7 % de la producción nacional de arroz, mientras que las regiones del norte y la selva concentran el 93 % restante.

Actualmente, alrededor de 9 mil 600 productores arroceros de Arequipa enfrentan dificultades económicas, principalmente en las provincias de:

Camaná

Castilla

Valle de Tambo

Muchos agricultores optaron por almacenar su producción en molinos a la espera de una mejora en los precios.

Importaciones y contrabando agravan la crisis

Las autoridades regionales también señalaron que el ingreso de arroz importado y presuntos productos de contrabando continúan afectando el mercado local.

Los agricultores exigen medidas inmediatas para proteger la producción nacional y evitar mayores pérdidas económicas.

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