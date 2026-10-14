El candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Fuerza Arequipeña, Alfredo Zegarra, plantea elevar del 68,3% al 90% el tratamiento de aguas residuales en la región al año 2030.

Su plan de gobierno también considera ampliar la cobertura de agua potable y alcantarillado en las zonas rurales, así como ejecutar acciones para la recuperación ambiental de los ríos Chili y Tambo.

El documento toma como referencia cifras de 2023, según las cuales el 58,4% de los hogares rurales contaba con acceso a agua potable y el 41,2 % disponía de alcantarillado. Frente a este escenario, la propuesta busca incrementar estas coberturas al 80% y 65%, respectivamente, durante el periodo 2027-2030.

Para alcanzar la meta regional de tratamiento de aguas residuales, Zegarra propone construir o modernizar plantas de tratamiento en centros poblados con más de 10 mil habitantes. Sin embargo, el plan no especifica en qué localidades se ejecutarían las obras, cuántas plantas serían intervenidas ni el monto de inversión requerido.

Otra de las iniciativas es la implementación de un programa de descontaminación de los ríos Chili y Tambo, financiado con recursos del canon minero. La meta planteada es reducir en 50% los contaminantes críticos para el año 2030.

El diagnóstico incluido en el plan advierte sobre la presencia de metales pesados, coliformes fecales y residuos industriales en el río Chili, así como concentraciones de arsénico en el río Tambo que afectarían a poblaciones ribereñas de la provincia de Islay.

Almacenamiento y uso eficiente. En materia agrícola, el candidato propone desarrollar proyectos de siembra y cosecha de agua, recarga de acuíferos, construcción de cochas y pequeñas represas en las zonas altoandinas de la región. Asimismo, plantea tecnificar el riego en 15 mil hectáreas con el objetivo de reducir el consumo de agua en 40 % e incrementar la productividad agrícola en 60 %.

El plan también considera la ejecución o reactivación de proyectos hídricos como Arma, Ocoña y la represa de Tambo, los cuales beneficiarían a más de 8 mil familias rurales. No obstante, el documento no detalla el presupuesto de cada intervención ni establece plazos para su ejecución.

En declaraciones públicas, Zegarra ha reiterado su intención de impulsar la construcción de represas y ampliar la tecnificación del riego como parte de una estrategia para enfrentar la escasez hídrica. Sin embargo, estas propuestas tampoco incluyen ubicaciones específicas, montos de inversión ni cronogramas de ejecución.

No ha detallado el presupuesto desagregado ni define qué proyectos serán priorizados en su gestión.