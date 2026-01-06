Richard Ale Cruz, alcalde provincial de Islay, exigió ayer definiciones claras y fechas exactas sobre el proyecto de la represa Yanapujio. La autoridad no descartó protestar en las calles para captar la atención del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.

“Tras 24 años de trámites documentarios sin respuesta, no queda más que la protesta, parece ser la única solución”, señaló Ale Cruz. Estas declaraciones se brindaron tras la ceremonia por el 155º Aniversario de Mollendo, donde instó al Premier a visitar la zona. El burgomaestre enfatizó que es vital que el Ejecutivo constate personalmente la crisis que atraviesan.

La autoridad edil recordó que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, asumieron compromisos importantes en diciembre de 2025. Ambos funcionarios prometieron terminar el expediente técnico integral de la represa Yanapujio antes de terminar el año.

Ale Cruz resaltó que esta infraestructura es la pieza clave para mejorar la calidad y disponibilidad de agua en el valle de Tambo. Sin esta obra, el futuro agrícola y el consumo humano en la zona seguirán enfrentando serias limitaciones técnicas.

El proyecto beneficiará a más de 3,100 agricultores, garantizando el riego de 9,582 hectáreas con una inversión de 462 millones de soles. La obra incluye una presa de 25 MMC, más de 42 kilómetros de canales de riego y el mejoramiento de siete bocatomas.

Se evalúa la propuesta de la represa Tambo Bajo, que tendría una capacidad de 50 MMC bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Aunque este proyecto se encuentra aún en nivel de idea, reforzaría significativamente la seguridad hídrica de toda la cuenca.