Desde el pasado 3 de enero, quedó estrictamente prohibida la extracción de camarón de río en las principales cuencas de la región Arequipa, según informó el gerente regional de la Producción, José Morales Charca. La medida, que busca proteger el ciclo reproductivo del crustáceo en los ríos Majes, Camaná, Tambo, Vítor y Colca, se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta el próximo 31 de marzo de 2026.

Bajo el marco de la Resolución Ministerial N° 429-2025-PRODUCE, la restricción es total y abarca no solo la pesca, sino también el procesamiento, transporte, comercialización y consumo del recurso. Morales Charca fue enfático al señalar que el incumplimiento de esta disposición acarrea severas sanciones administrativas y penales. Quienes sean sorprendidos vulnerando la veda podrían enfrentar penas privativas de la libertad de entre tres y cinco años, de acuerdo con la legislación vigente.

Para asegurar el cumplimiento de la norma, la Gerencia Regional de la Producción ha iniciado una estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú. El plan de contingencia incluye la realización de rondas de vigilancia permanentes en las riberas de las cuencas mencionadas, con el fin de disuadir y capturar a personas que intenten extraer el crustáceo durante estos meses críticos para su reproducción.

Asimismo, las acciones de control se extenderán a la zona urbana de la ciudad de Arequipa mediante operaciones inopinados en terminales pesqueros, mercados de abastos y restaurantes especializados.