El alcalde del distrito de La Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, no irá a prisión por causar la muerte del agricultor César Eloy Quispe Zela, tras chocar la motocicleta en la que se desplazaba por el sector de La Pampilla, la mañana del último miércoles.

La Fiscalía no solicitó su prisión preventiva ya que la defensa del cuestionado burgomaestre se acogió al beneficio del principio de oportunidad que se aplica cuando las condenas son menores a los cuatro años; Ramos Carrera aceptó la responsabilidad de los cargos imputados en su contra (homicidio culposo), a cambio de reparar el daño causado y comprometerse a no volver a incurrir en un delito similar.

ACUERDO DE REPARACIÓN DE 30 MIL SOLES

La autoridad planteó a los deudos del agricultor un acuerdo reparatorio por encima de los 30 mil soles, teniendo en cuenta que mientras César Quispe se dirigía a su vivienda, ubicada en el distrito de Cocachacra, lo hacia manejando su motocicleta sin contar con licencia de conducir y la falta del Seguro Contra Accidentes de Tránsito (SOAT). La familia de la víctima habría aceptado el monto planteado.

Asimismo, se haría cargo de los daños causados a la camioneta de placa Z7W-167 que conducía Niltón Apaza Gamarra (52), unidad que también fue impactada por el alcalde mientras conducía la camioneta con matricula B3K-905 que no es de su propiedad, sino de Magaly Ramos Flores que, según la información consignada en el portal de transparencia económica de Ministerio de Economía y Finanzas, fue proveedora de la municipalidad de La Punta de Bombón desde el 2023 hasta el año pasado.

Una de las contrataciones fue por 23 mil soles en abril del año pasado para la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del espacio público con urbanismo en la plaza principal, la calle Deán Valdivia, la calle Perú y calles aledañas del anexo La Pampilla, donde ocurrió el fatal accidente.

Tanto el alcalde como el chofer de la otra camioneta, fueron puestos en libertad.