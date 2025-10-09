Los habitantes de Puyca, en La Unión, se encuentran descontentos con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), debido a múltiples incumplimientos en proyectos. Según el alcalde Juan Rosas Jiménez Quille, el GRA no cumplió con la construcción del centro de salud de Churca, la carretera Tomepampa-Puyca-Alca, ni con la instalación del puente modular.

Debido a un error de procedimiento, la municipalidad tardó año y 9 meses para donar un terreno de 145 metros cuadrados a favor del GRA, con el fin de ampliar el centro de salud a 500 metros cuadrados y así obtener el cambio de nivel a I-2. La entrega fue aprobada por los consejeros regionales en la sesión del martes.

El centro de salud colapsó en 2023 y hace un año y medio funciona en condiciones precarias y hacinadas en el local comunal del distrito. La municipalidad de Puyca cuenta con un perfil para la nueva construcción del local con un presupuesto estimado de 4 millones de soles. Sin embargo, el GRA no tendría el dinero.

Respecto a la carretera Tomepampa-Puyca-Alca, esta obra de 37 millones de soles permanece paralizada hace un año con un avance del 45%, mientras el GRA asevera que elaboran el expediente de saldo de obra.

El puente modular del MTC aún no fue instalado, tras el colapso del anterior durante las lluvias de 2023. Los pobladores transitan por un paso de madera.