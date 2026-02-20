Los hospitales y centros de salud de Arequipa se encuentran en alerta amarilla con el fin de brindar una respuesta oportuna a los pacientes que acudan a los establecimientos por una atención médica, a consecuencia de las lluvias intensas que se registran en la región. Sin embargo, los médicos del hospital Honorio Delgado, Goyeneche y en provincias, se encuentran en huelga indefinida para pedir la renuncia del gerente Walther Oporto.

A través de una nota de prensa, La Gerencia Regional de Salud comunicó que declaró la alerta amarilla a todos los establecimientos de salud de las 8 provincias de la región en cumplimiento del Decreto Supremo N°019-2026-PCM, con el objetivo de que el personal médico active las medidas preventivas y de preparación como la reorganización y garantizar la disponibilidad del personal para atender a los pacientes.

No obstante, los médicos siguen en huelga por quinto día consecutivo y la movilización de hoy fue en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Jaime Mendoza, presidente de la Federación Médica en Arequipa, indicó que la huelga continuará hasta la salida de Oporto.

La Gerencia Regional de Salud dispuso la alerta amarilla (Foto: GRA)

Además, deberían garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos para casos de emergencia. Sin embargo, hace unos días la Gerencia Regional de Salud confirmó que Arequipa tiene un desabastecimiento de medicamentos, debido a que solo tiene el 86% de medicamentos y dispuso que cada unidad ejecutora realice las compras.

Los hospitales, centros de salud y postas serán monitoreados por el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED).

