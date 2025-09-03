La Defensoría del Pueblo reveló que 13 de los 22 distritos supervisados en Arequipa no cumplen con la cuota del 5% de trabajadores con discapacidad en sus planillas, pese a que la ley está vigente desde hace más de una década.

La jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa Andrea Sarayasi Tejada señaló que, aunque se podría suponer que todas las municipalidades del Estado cumplen, porque si tiene un número de personas con discapacidad contratadas, este no llega al porcentaje mínimo.

Entre los distritos que incumplen se encuentran Cerro Colorado (0.82%), José María Químper (0%), Miraflores (1.61%), Alto Selva Alegre (1.77%), Tiabaya (2.17%), Paucarpata (2.17%), Municipalidad Provincial de Arequipa (2.59%), Punta de Bombón (3.13%), Mariano Melgar (3.12%), Samuel Pastor (3.16%), Cayma (3.28%), Nicolás de Piérola (4.76%) y Mejía (4.87%).

Por otro lado, solo nueve distritos cumplen o superan la cuota legal. La lista comienza con Islay Matarani (7.64%), seguido de José Luis Bustamante y Rivero (5.62%), Hunter (5.31%), Sachaca (5.13%), Dean Valdivia (5.1%), Yanahuara (5.17%), Camaná (5.05%), Mariscal Cáceres (5%) y la Municipalidad Provincial de Islay (5%).

MULTAS

Sarayasi Tejada indicó que la Defensoría enviará esta información al CONADIS, que está facultado para imponer multas de 5 a 50 UIT a las municipalidades que incumplen la ley. “No se les está dando la posibilidad a las personas con discapacidad de ejercer sus funciones ni de acceder a un empleo digno y formal”, sostuvo.

Además, alertó que la situación no solo se da en el sector público, ya que en el ámbito privado la incorporación de personas con discapacidad también es mínima: durante 2025 solo tres personas lograron acceder a un contrato formal a través del Ministerio de Trabajo.