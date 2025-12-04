En apenas dos semanas, cuatro personas fallecieron tras ser atropelladas en la plataforma Andrés Avelino Cáceres. La última víctima fue un adulto mayor que cruzaba la vía, se cayó y fue atropellado por un bus de transporte público. Los comerciantes señalan que el lugar es caótico lo que pone en riesgo a cada cliente.

El dirigente del Frente de Defensa, Rubén Rojas, detalló que llevan pidiendo años a las autoridades que pongan orden en la plataforma, pero hasta la fecha nadie cumple. Agregó que los clientes no pueden desplazarse por las veredas porque están repletas de ambulantes, lo que provoca que caminen por las vías y sean atropellados.

VEHÍCULOS

Otro problema que persiste es el tráfico vehicular provocado por conductores imprudentes que se estacionan donde no deben y el dirigente hizo énfasis en las miniván conocidas como ‘loncheritas’, que ocupan hasta toda una vía por esperar pasajeros, sin respetar las normas viales.

“Los accidentes son consecuencia del desorden del Avelino(...) Hace semanas murió un estibador, luego un cliente, después la señora que rescataba animales y ahora último otro cliente que vino a hacer sus compras. Todos están en riesgo porque como están los ambulantes y encima el tráfico, no tienen por donde desplazarse”, reclamó.

Asimismo, refirió que a estos problemas se suma la inseguridad ciudadana que también es resultado del desorden ya que delincuentes aprovechan la aglomeración para robar celulares. Agregó que estas personas de mal vivir están más organizadas que las propias autoridades y advirtió un aumento de robos en Navidad y Año Nuevo.

PROTESTA

Ayer decenas de comerciantes cerraron sus puestos para marchar rumbo a la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero para reclamar y exigir al alcalde Fredy Zegarra acciones concretas frente a estos problemas. Realizaron un ataúd y lo quemaron frente a la sede municipal.