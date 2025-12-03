Decenas de comerciantes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres realizaron esta mañana una marcha de protesta exigiendo al alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, poner orden en el lugar. Señalan que ambulantes se apoderan de las vías al igual que conductores de las miniváns conocidas como ‘loncheritas’.

La marcha se realizó desde las 9:00 horas y partieron desde la plataforma comercial hasta la municipalidad para hacer un plantón frente al burgomaestre. El dirigente del Frente de Defensa, Rubén Rojas, explicó que la decisión fue consensuada entre presidentes de asociaciones y mercados y pidieron comprensión a la ciudadanía por el cierre temporal de los negocios.

Comerciantes llegaron a la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. Foto: I. Contreras.

En la protesta se vio un ataúd simbólico con la frase “alcalde incapaz” y según el dirigente hicieron el objeto porque están molestos con la autoridad quien no habría realizado suficientes acciones para ordenar el Avelino. Además cuestionan que las medidas recientes solo hayan recaído sobre el interior de los mercados, mientras el desorden y la congestión vehicular en los alrededores continúan.

“Es un caos por los ambulantes que no dejan caminar a los clientes, igual con las loncheras estacionadas en vías que no son paraderos. Encima tenemos que soportar las toneladas de basura que se acumulan y gran parte son por los ambulantes de la zona. Hasta ahora solo cerraron mercados, pero contra los ambulantes no hicieron nada”, reclamó Rojas.