A un día de recibir el Año Nuevo, ya se exhiben amuletos chinos y rituales en la ciudad de Arequipa para recibir con buenos ánimos el 2026, el cual está representado por el caballo que “abre caminos”.

Desde la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero, el comerciante Rubén Rojas, hizo la demostración de como se curan los amuletos chinos, en este caso el caballito.

“El caballo es la fuerza, impulso, abre caminos para el 2026, y se pone en un lugar visible para que brinde protección a todos los integrantes de la casa”, indicó Rubén Rojas.

Explicó que el caballo debe ir con la bendición y challado, ya que forman parte de un ritual de ascendencia andina. Actualmente, se mezclan creencias ancestrales con elementos modernos, como la cultura china. Esta práctica busca reforzar la vida mediante cábalas y atraer buenas energías para el nuevo año.

Asimismo, indicó que los amuletos personales pueden encontrarse desde los 2 soles, mientras que el caballo con otros elementos se ofrece desde los 15 soles, dependiendo del tamaño.