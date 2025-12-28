Las cábalas de Año Nuevo son parte esencial de la celebración y así empezar el 2026 con pie derecho. Comer 12 uvas a la medianoche, usar ropa interior amarilla o dar la vuelta con una maleta son rituales que se repiten cada 31 de diciembre con la esperanza de atraer prosperidad, salud y viajes.

Para muchas familias, las cábalas representan un momento de unión y expectativa frente a lo que vendrá. En este año, en los exteriores del estadio Melgar, se realizan los baños de florecimientos. Muchas personas acudieron para realizar rituales de limpieza con el fin de eliminar las malas energías y atraer fortuna, salud y amor.

VARIADO

En las tiendas también se venden figuras del Caballo de Fuego, que es el animal del próximo año. Según manifestaron las vendedoras, esto es un símbolo asociado a caminos abiertos, fuerza y energía renovadora. Las personas pueden elegir entre caballos blancos, dorados o negros, cada uno con un significado distinto. El precio varía según el tamaño, ya que hay desde los 12 soles.

El ritual del caballo tiene como finalidad atraer abundancia y buenos augurios para el año que comienza. Las figuras, elaboradas de manera cuidadosa, se entregan acompañadas de mensajes positivos, rezos y deseos de prosperidad, convirtiéndose en un símbolo de esperanza.