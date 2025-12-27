A pocos días de recibir el 2026, las familias arequipeñas acuden a los diferentes mercados de Arequipa para cotizar la carne de cerdo, papa, verduras y uvas para recibir el nuevo año. Por ello, Correo llegó hasta el centro de abasto Metropolitano, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios.

En ese sentido, los comerciantes informaron que el kilo de la carne de cerdo se expende desde 14.50 (brazuelo) hasta 18.50 soles (panceta), dependiendo del corte. Además, el kilo de pollo se vende a 9.50 soles, y la carne de res a 18.00 soles.

“Para fiestas de fin de año se puede elevar el precio de la carne de cerdo debido a la demanda. Se ha subido de res porque muchos llevan para parrilla”, indicó una de las comerciantes.

Respecto a las verduras, el kilo de tomate se vende a 2.00 soles, zanahoria a 2.50 soles, cebolla a 1.50 soles, choclo a 3.50 soles, betarraga a 2.50 soles, vainita a 4.00 soles, arveja a 3.50 soles, habas a 2.00 soles y el limón a 3.00 soles.

En cuanto a las frutas, la uva se expende desde 5.00 hasta 7.00 soles, naranja a 3.00 soles, papaya a 4.00 soles, piña a 3.00 soles y fresa a 4.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, la papa a 8.00 soles por 5 kilos, camote a 2.50 soles y papas para sancochar desde 3.00 soles.