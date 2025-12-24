En Navidad y Año Nuevo se acostumbra consumir en exceso alimentos altos en azúcar, grasas y harinas, lo que puede generar diversas complicaciones en la salud, como malestares digestivos, aumento de peso y descompensaciones metabólicas. Ante ello, EsSalud Arequipa compartió recomendaciones a fin de mantener una alimentación equilibrada y consciente durante estas fechas.

RECOMENDACIONES

Al respecto, Gloria Salas Núñez, nutricionista del Policlínico Metropolitano de EsSalud Arequipa, señaló que el panetón es uno de los productos más consumidos y contiene elevada carga calórica. Por ello, recomendó dividir el dulce navideño en 14 a 16 partes.

Además, advirtió que el consumo combinado con chocolate, eleva el riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión y afecciones hepáticas.

Sumado a ello, los excesos alimenticios, especialmente en la noche, complican la digestión y puede ocasionar insomnio, empachos y malestar gastrointestinal. Por tal motivo, sugirió que la cena navideña sea antes de las 7:00 p.m., así como optar por carnes magras como pavo o pollo, acompañadas de ensaladas.

Asimismo, resaltó la importancia de elegir una sola guarnición, papa o arroz, y dar preferencia al consumo de agua en lugar de bebidas gaseosas, debido a su elevado contenido de azúcar.

Por su parte, también exhortó a priorizar los chequeos médicos y la adopción de hábitos alimentarios saludables desde la niñez.