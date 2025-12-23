Desde la plaza España, en el centro de la ciudad arequipeña, se realizó una chocolatada y entrega de juguetes organizada por la Feria de Calzado (Expo Calzado Arequipeño), actividad desarrollada en el marco de las celebraciones por Navidad.

Juan David Chávez, representante de la Cámara de Cuero y Calzado de la zona sur, informó que se entregaron más de 300 regalos, reafirmando una tradición navideña por quinto año consecutivo.

BAJAS VENTAS

A pesar de esta iniciativa solidaria, Juan David Chávez alertó sobre la profunda crisis que atraviesa el sector de cuero y calzado en Arequipa. Sostuvo que el 80% de la producción local se exporta a Bolivia, pero debido a que el país enfrenta una dificultad económica, las ventas bajaron.

Además, advirtió que a comparación del año pasado, las ventas descendieron en un 50%, por lo que invocó a las autoridades locales, regional y nacional a intervenir.

“Actualmente, se tiene 3 mil talleres y fabricas de calzado, lo que antes en la pandemia había 9 mil pymes y empresas de calzado”, reveló.