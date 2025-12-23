A un día de celebrar Navidad, los comerciantes del Mercado Mayorista de Río Seco, situado en el distrito de Cerro Colorado, realizaron una gran chocolatada y entrega de regalos, beneficiando a cientos de niños y familias arequipeñas.

La actividad se desarrolló este martes 23 de diciembre desde las 7:00 horas, en el que se entregó más de 5 mil juguetes y de no alcanzar los obsequios, las familias recibirán frutas como muestra de solidaridad.

De acuerdo al presidente del mercado mayorista, Cristóbal Huayapa, esta actividad se ha convertido en una tradición navideña desde años anteriores, con el objetivo de compartir una acción.

“Somos más de 320 comerciantes que apoyan de alguna u otra manera, bien en las actividades o donando frutas para las familias. El mensaje es agradecer a todos nuestros clientes que vienen de lunes a domingo", expresó Huayapa.

Durante la actividad, varios asistentes mostraron su alegría. Una madre indicó que se enteró del evento a través de Facebook, mientras que la pequeña Emily, quien llegó desde temprano, manifestó su esperanza de recibir una muñeca.

Gran Chocolatada en mercado mayorista de Río Seco, Cerro Colorado. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

