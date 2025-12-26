Las buenas prácticas en la venta de alimentos, se premia. Eso lo saben muy bien los comerciantes del mercado San Camilo y el centro de abastos La Marina, que recibieron canastas navideñas como un reconocimiento directo a su destacada participación en el programa de segregación de residuos orgánicos.

La actividad se desarrolló en los mismos centros de abasto, donde se premió específicamente a los trabajadores de las secciones de jugos, frutas y flores, quienes de manera voluntaria y constante entregan sus desechos vegetales para la producción de abono, transformando lo que antes era basura en un recurso valioso para las áreas verdes de la ciudad.

La Municipalidad Provincial de Arequipa organizó la actividad a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la comuna provincial, con el objetivo de fortalecer la alianza entre la autoridad municipal y el sector comercial en favor de la sostenibilidad urbana.