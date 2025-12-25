Mientras la mayoría ciudadanos descansaban tras las celebraciones navideñas, miles de mujeres y hombres pertenecientes al personal de limpieza ya estaban en las calles. A las 2 de la madrugada se inició una intensa jornada para retirar toneladas de basura acumuladas tras las fiestas, con el objetivo de que la ciudad amaneciera ordenada y transitable.

En el distrito de Mariano Melgar, al menos 30 mujeres madrugaron con escobas y recogedores acudieron a los puntos más críticos donde se acumuló más basura. Según la subgerente de Limpieza Pública, Cecilia Pérez, la calle Arequipa, zonas del sector Santa Rosa, así como la intersección de las calles Malecón Zolezzi y Elías Aguirre, se registró una mayor acumulación de desechos.

HECHOS

“Estamos desde las dos de la mañana con esta labor de limpieza, donde el parte alta fue donde más colapsó. No solo son desechos de pirotécnia, también cajas y basura en general. Son las guerreras de limpieza que inician en la madrugada y terminan en la tarde. Lamentablemente, en estas fechas son las más duras, porque quieren estar con su familia, pero están aquí velando por el orden de la ciudad”, resaltó.

En esa jurisdicción se recogieron más de 60 toneladas de basura, lo que es más de 30 que se tira un día particular. La mayoría del personal eran madres, pero también estaban padres que conducen las compactadoras de desechos sólidos.

El mismo panorama se vio en el Cercado, como en la calle San Juan de Dios, exteriores de la Plaza de Armas, afuera de centros comerciales donde también el personal de limpieza trabajó desde tempranas horas.La situación se repitió en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero donde el lugar con más desechos fue la plataforma comercial de Andrés Avelino Cáceres, pese a que se intensificó los operativos, no se pudo controlar el comercio ambulatorio.