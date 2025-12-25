En el tercer piso del hospital Honorio Delgado Espinoza, exactamente a las 04:04 horas del 25 de diciembre, nació Santiago Enzo, convirtiéndose en el niño ‘Manuelito’ en la ciudad de Arequipa.

En la cama 323C, Nolberta Huanca comenta su felicidad por traer al mundo al segundo hijo de la familia, siendo la mayor una niña. La madre, dedicada al rubro de la costurería, comentó que también preparará la ropita para su pequeño Santiago.

La madre comenta la admiración que ha sentido en su vida por el nombre de Santiago, “las personas que he conocido con ese nombre siempre han sido humildes”, señaló, siendo esta la razón principal para elegir este nombre.

Los primeros síntomas los sintió en su vivienda del distrito de Characato, mientras preparaba el desayuno el 24 de diciembre, pero, no fue hasta las 19:00 horas cuando empezó a sentir las primeras contracciones.

Sin problema alguno para su traslado hasta el nosocomio, Nolberta dio a luz a Santiago Enzo, cuyo nacimiento estaba programado para enero. Nació con un peso de 3.6 kilogramos y ahora tanto madre como hijo, permanecen en el área de hospitalización, recibiendo la visita de sus familiares en esta Navidad.

En el nosocomio, hasta las 8:30 horas se atendieron solo dos partos durante este 25 de diciembre, el segundo de ellos a las 07:18 horas, también por cesárea.