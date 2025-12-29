Este lunes 29 de diciembre, más de 20 maestros curanderos de Bolivia llegaron hasta la ciudad de Arequipa para realizar ofrendas y limpias, con el objetivo de recibir el nuevo año.

Se ubicaron en la puerta 1, 2 y 3, lado occidente del estadio Melgar del barrio IV Centenario, en el Cercado de Arequipa, y comenzaron con una ofrenda a la Pachamama, en la que se pidió permiso a los apus tutelares Misti, Chachani y Pichu Pichu, con la finalidad de recibir buenas energías.

Durante la ceremonia de inicio, los maestros también entregaron billetes simbólicos a los asistentes, como parte del ritual de prosperidad y abundancia para el 2026.

Rosa Flores, representante de los maestros curanderos de Bolivia, indicó que la atención es de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. Entre los servicios que ofrecen se encuentran limpias energéticas, curación de negocios, viviendas y vehículos, así como tratamientos para niños por “agarradura de tierra”.

Los precios varían desde los 10 soles, dependiendo del servicio requerido. Además, los maestros atienden a domicilio, incluso en zonas mineras.