Al menos nueve personas han sido sancionadas en Arequipa durante los últimos tres años por el uso de quirquinchos en rituales de Año Nuevo, una práctica ilegal que atenta contra la fauna silvestre y la biodiversidad del país. Así lo informó Luis Felipe Gonzáles Dueñas, administrador técnico del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) en la región.

En ese mismo periodo, Serfor logró recuperar 11 quirquinchos, de los cuales tres estaban vivos y ocho taxidermizados. De estos casos, nueve responsables fueron identificados y se encuentran en proceso de sanción, mientras que en dos no se logró ubicar a los propietarios. Las sanciones van desde una UIT, dependiendo del estado en que se encuentre el animal.

El funcionario explicó que el quirquincho es una especie que habita en el altiplano, entre Perú y Bolivia, y que en los últimos años ha sido promovida de manera errónea como un “amuleto de suerte” en rituales de limpia y celebraciones de fin de año. “Son extraídos de sus madrigueras y mantenidos en condiciones deplorables, sin alimento ni agua, sometidos a constante manipulación, lo que les genera estrés y, en muchos casos, la muerte”.

OTROS CASOS

Gonzáles Dueñas también alertó que no solo los quirquinchos son utilizados en estas prácticas, sino también zorros andinos y aves silvestres, cuyas plumas o colas son comercializadas como supuestos amuletos de buena suerte. Frente a ello, anunció que en los próximos días se intensificarán los operativos de fiscalización, en coordinación con la Policía Nacional, en ferias y mercados de Arequipa.