El parque Duhamel de la ciudad de Arequipa será en las próximas horas el epicentro de una tradición que combina cábalas para recibir el año 2026. Han reemplazado los adornos de Navidad por piñatas con personajes de la política y espectáculo.

Las piñatas con la imagen de la expresidenta de la República, Dina Boluarte, encabeza la lista de las más vendidas y solicitadas por los ciudadanos. Entre las frase irónicas que resalta es la solicitud de pensión vitalicia y el escándalo del Rolex presidencial, con frases como “Quiero mi pensión vitalicia”.

La vendedora Camila Vera señaló que los clientes optan por comprar el muñeco de Dina Boluarte y pagan hasta 26 soles por tenerlo en casa y quemarlo en la noche del 31 de diciembre.

La novedad en esta temporada es la piñata del presidente José Jerí, con frases que lo caracterizan como: “Quiero ser Bukele”, “No soy corrupto” y “Máquina máquina”.

No todo es política, el futbolista Christian Cueva también se ganó con mucho esfuerzo un lugar en los puestos de venta. Se ironiza con las frases: “Llegó su cervecero” y “¡Nos amamos y qué!”. Se encuentra rodeado de sticker de empresas de cerveza.

También se venden cajas amarillas donde están reunidos los cuatro expresidentes condenados: Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. El Congreso es una de las opciones para arder en llamas y dejar atrás el año 2025.

AÑO NUEVO

El color amarillo se impone en los negocios, desde sombreros, lentes, corbatas y hasta ropa interior. Los precios van desde 5 soles, según el tamaño.