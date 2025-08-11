Fredy Valdivia V. (75), fue condenado a 13 años, dos meses y 6 días de prisión por tocamientos indebidos a un menor de 17 años y un joven de 21. Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en los años 2021 y 2022, cuando el religioso prestaba apoyo en misas realizadas en iglesias del Cercado de Arequipa, sin contar con autorización del Arzobispado.

La medida fue obtenida a pedido del Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa.

La Fiscalía refiere que el sacerdote de la Diócesis de Puno, estuvo en Canadá y en el 2021 retornó a Perú, en la Ciudad Blanca, donde apoyó en la celebración de las misas en la iglesia de San Lázaro y de Santa Marta en el Cercado.

De acuerdo con la investigación, las víctimas permanecieron en silencio por vergüenza, pero al final decidieron denunciar los abusos, permitiendo iniciar con el proceso judicial.

Asumido por la fiscal provincial Nadielka Torres Silloca, inició la investigación y contó con la colaboración de la Iglesia para el esclarecimiento de los hechos, a través de la información brindada por el obispo jefe de la Diócesis de Puno, Jorge Carrión Pablich, el Arzobispo de la Diócesis de Arequipa, monseñor Javier del Río Alva y los párrocos.

Luego de haber escuchado a los peritos, los testigos, y a los agraviados, se consiguió una sentencia condenatoria contra el sacerdote, la cual fue reducida debido a que la fecha de los hechos, tenía 73 años de edad.

Asimismo, el sentenciado deberá realizar el pago de una reparación civil de S/4 000.00 para el menor agraviado y S/ 4 300.00 a favor del joven. La sentencia será efectiva cuando sea ratificada en segunda instancia.