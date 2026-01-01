Como cada 1 de enero, las principales calles comerciales del Cercado de Arequipa amanecieron con basura y jóvenes en estado etílico, a lo que se suma este año un árbol afectado por un incendio ocurrido a pocos minutos del inicio del 2026.

El subgerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Giovanni Salas, señaló que minutos después de la medianoche recibieron un aviso sobre un incendio en un árbol ubicado en la berma central de la avenida La Marina, a pocos metros de Puente Grau.

En primera instancia acudió personal de la Compañía de Bomberos para controlar el fuego que afectó en mayor medida la parte media de un pino de 20 años. Para extinguir todo rastro de brasas de fuego, se utilizó un camión cisterna del área de parques y jardines.

El funcionario precisó que el fuego fue provocado y se habría originado por una fogata debajo del árbol, que se extendió rápidamente por el tronco y propagándose por las ramas secas.

LIMPIEZA

Alrededor de las 3:00 horas inició la limpieza en el Cercado por parte del área de limpieza pública. Durante casi dos horas de trabajos de 100 trabajadores se recolectó un aproximado de 20 toneladas de basura, la mayor parte proveniente de negocios ubicados entre las calles Mercaderes y San Francisco.

Posterior al recojo de los residuos sólidos se procedió al baldeo de las calles, donde hasta las 6:00 horas decenas de jóvenes permanecían en los exteriores de los locales comerciales en evidente estado de ebriedad. Aunque algunos opusieron resistencia, finalmente fueron retirados.

Serenos retiran a ebrio en la Plaza de Armas de Arequipa. Foto: MPA.

Entre algunas de las situaciones más lamentables de la madrugada, un extranjero se quedó dormido en el frontis de la Catedral, por lo que personal de Serenazgo tuvo que levantarlo para iniciar con la limpieza de la zona.