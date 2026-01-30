De un total de 59 distritos de la región Arequipa que están en riesgo, 22 jurisdicciones están consideradas en riesgo muy alto, debido a las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se registrarán desde hoy viernes hasta el domingo 1 de febrero.

Según el aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se prevén precipitaciones en forma de lluvia, nieve, granizo y aguanieve en las provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, Condesuyos, La Unión y Caravelí.

De acuerdo al aviso, se esperan acumulados de lluvia entre 11 y 19 mm/día en la sierra sur. Para este sábado 31 de enero, se prevé valores entre 11 y 25 mm/día. Mientras que este domingo, se pronosticaron valores entre 11 y 27 mm/día.

DISTRITOS AFECTADOS

San Juan de Tarucani en la provincia de Arequipa; Andagua, Chachas, Choco, de Castilla; Huambo, Lluta, Madrigal, San Antonio de Chuca, Tapay, de Caylloma; Cayarani, Chichas, Iray, Salamanca, de Condesuyos.

Además, Alca, Charcana, Huaynacotas, Pampamarca, Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Toro, de La Unión. Los distritos están en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa.

Ante esta situación, INDECI exhortó a las autoridades locales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción.