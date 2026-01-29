A las 6 de la mañana de este jueves 29 de enero se registró un derrumbe de rocas y tierra en la vía de acceso al distrito de Pampamarca, provincia de La Unión, lo que provocó que estuvieran aislados por más de 6 horas. Tras los trabajos de limpieza, el paso fue reabierto a las 12 del mediodía; sin embargo, el riesgo es latente cada día, pues esta situación se repitió días atrás.

El hecho se reportó en el sector Cerro Chipito y dejó intransitable un tramo de 200 metros debido a las intensas lluvias. Esta situación afectó a más de 2800 familias que utilizan la única vía de trocha y peligrosa. Durante el bloqueo, adultos mayores y niños estuvieron varados sin alimentos, e incluso muchos se arriesgaron cruzando por encima de las rocas.

Derrumbe de rocas y tierra en Pampamarca, La Unión, debido a intensas lluvias. Foto: Municipalidad de Pampamarca.

PELIGRO LATENTE Y OBRA PARALIZADA

De acuerdo al alcalde de Pampamarca, Edwin Huamani Supa, este sector es considerado altamente crítico, especialmente en temporada de lluvias. Las intensas precipitaciones agravan aún más la situación, obligando a la población a sufrir reiteradas interrupciones de la vía.

La autoridad local informó que existe un proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa, el túnel de Pampamarca ; empero, está paralizado desde hace 7 años.

Este proyecto fue concebido para mitigar el alto riesgo existente en esta vía, la cual es estrecha y cuenta con un ancho de apenas 4 metros, habilitada para un solo carril. No obstante, en la actualidad solo se cuenta con compromiso del gobernador regional, Rohel Sánchez, a la espera de que se apruebe el expediente de saldo de obra que permite terminar la obra.

“El túnel de Pampamarca está paralizado como 7 años; se avanzó un 70 % y faltaría un 30 % para terminar. Está en manos del gobierno regional para que pueda terminar con este saldo de obra. No se culmina porque el constructor no ha terminado de entregar el expediente por observaciones”, indicó el burgomaestre a Correo, señalando que, tras las reuniones con funcionarios de la entidad regional, se espera la aprobación del expediente y la ejecución.

Asimismo, debido a trabas burocráticas y la falta de decisiones concretas, los residentes continúan arriesgando la vida a diario. A ello se suma el incremento de los pasajes en taxi, ya que muchos transportistas se niegan a transitar por este tramo altamente accidentado.