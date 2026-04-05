La reestructuración de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) continúa sin una definición concreta y su evaluación se prolongará por 30 días hábiles más. Así lo informó Berly Gonzales, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, al precisar que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar.

Según el funcionario, el pedido de ampliación ya fue aprobado en el último directorio realizado la semana pasada y solo está pendiente de formalización mediante resolución en los próximos días. “Lo que hemos avanzado con la comisión es el diagnóstico, para poder plantear una alternativa de reestructuración; hemos solicitado la ampliación de plazo por 30 días hábiles. En los próximos 30 días hábiles estaremos presentando la propuesta”, indicó.

Explicó que la comisión solo tiene la facultad de presentar una propuesta, la cual deberá ser evaluada en instancias superiores e incluso podría ser derivada al Consejo Regional si así se considera necesario, por lo que aún no existe una decisión final. Sin embargo, adelantó que la entidad seguirá siendo un “organismo autónomo y descentralizado”.

Agregó que uno de los principales objetivos es evitar la duplicidad de funciones dentro del GRA, alineando la estructura de Autodema con la organización aprobada en 2023.