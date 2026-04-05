La agresión contra un conductor del Sistema Integrado de Transportes (SIT), presuntamente por choferes informales, evidenció la débil articulación entre la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y los distritos para fiscalizar el transporte. Pese a convenios firmados con Cayma, Tiabaya, La Joya, Sachaca, Uchumayo, Cerro Colorado y Santa Rita de Siguas, estas jurisdicciones no estarían ejecutando acciones concretas.

Según la información brindada por el jefe de imagen institucional de la comuna provincial, Juan Carlos Soto Díaz, todas cuentan con inspectores acreditados para intervenir.

Actualmente, la comuna provincial dispone de entre 120 y 130 fiscalizadores, cifra insuficiente para cubrir toda la ciudad; no obstante, se anunció la incorporación de 80 más para reforzar los controles.

PROCESO ANTE UNA AGRESIÓN

Asimismo, desde la comuna precisaron que, ante los hechos de agresión, la intervención ya corresponde a la Policía al tratarse de delitos, limitando el accionar de fiscalizadores en este tipo de casos. No obstante, se advirtió que la falta de apoyo distrital dificulta ampliar la cobertura en zonas periféricas, donde el transporte informal opera con mayor intensidad y genera conflictos.

Frente a esta problemática, el municipio adelantó coordinaciones para operativos conjuntos con distritos, buscando frenar la informalidad en zonas críticas donde se reportan conflictos entre transportistas formales e informales.