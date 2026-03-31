Este martes, el alcalde de la provincia de Arequipa, Victor Hugo Rivera justificó el aumento de S/ 1.00 a S/ 1.30 en el pasaje urbano, pese a las protestas de los obreros de construcción civil, los universitarios y pobladores de los distritos de Cayma y Socabaya.

Los manifestantes cuestionaron que el aumento no haya sido socializado previamente y señalaron que no se justifica, debido a que muchas unidades de transporte son antiguas y no cumplen con recoger a escolares, adultos mayores o personas con discapacidad.

Al respecto, el burgomaestre reconoció que se trata de una decisión “antipopular”, pero insistió en que responde a criterios técnicos y a evaluaciones realizadas previamente. En esa línea, evitó asegurar una reducción del pasaje a S/ 1.00, señalando que ello dependerá de las condiciones y del sustento que se presente. Sin embargo, descartó un mayor aumento a S/ 1.80 que fue solicitado por algunas concesionarias.

Por ello, pidió a los manifestantes que presenten propuestas debidamente sustentadas con estudios técnicos que respalden una eventual reducción del pasaje urbano, dado que cualquier modificación deberá basarse en criterios técnicos y no en presiones sociales.

“Que vengan con estudios técnicos que sustenten que el pasaje debe ser menor. Nosotros hemos tomado una decisión basada en criterios técnicos”.

PASAJE UNIVERSITARIO

Sobre el pasaje universitario, el alcalde precisó que se mantendrá el beneficio del 50% conforme a la normativa nacional, y aseguró que los concesionarios deberán respetarlo. Añadió que, con el inicio de clases en la Universidad Nacional de San Agustín, se formalizará la publicación de las tarifas diferenciadas.