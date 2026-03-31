Un camión que trasladaba cerveza cayó hoy a un abismo en el sector del túnel de La Planchada (Camaná), en la carretera Panamericana Sur, generando una intensa movilización de bomberos y policías a la zona de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los ocupantes logró saltar de la unidad antes de que esta se precipitara, mientras que otros dos fueron arrastrados hacia el fondo del barranco junto con el vehículo.

La Compañía de Bomberos N.º 35 de Camaná llegó de inmediato al lugar para atender al herido y continuar con las labores de búsqueda de las dos personas que permanecen en la zona de difícil acceso. El trabajo se ha visto complicado por la profundidad del precipicio y las condiciones del terreno.

Efectivos de la Policía de Carreteras y agentes policiales de Camaná también se desplazaron a la zona del accidente para apoyar las tareas de rescate y asegurar el tránsito vehicular en el sector, mientras continúan las operaciones de búsqueda. Las causas del accidente aún están bajo investigación.