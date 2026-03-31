El laboratorio de Criminalística ya cuenta con expediente técnico aprobado por el Ministerio del Interior y podría iniciar su ejecución en un plazo aproximado de tres meses, una vez que sea priorizado por el Consejo Regional de Arequipa, informó el gerente general del Gobierno Regional, Berly Gonzales.

El funcionario precisó que, tras la priorización, se solicitará el informe previo a la Contraloría y luego se procederá a la convocatoria para seleccionar al financista y ejecutor del proyecto. Señaló que, al tratarse principalmente de equipamiento especializado, la implementación no debería extenderse más allá de tres a cuatro meses.

En paralelo, sobre la Escuela de la PNP en La Joya, Berly Gonzales advirtió que el proyecto sigue sin una definición clara por tratarse de un saldo de obra pendiente de evaluación. “Ahí sí hay algunos detalles, porque lo primero es que es un saldo de obra. Nosotros todavía no tenemos una definición de intervención, lo que necesitamos es que el Ministerio del Interior nos presente el expediente de saldo de obra y, en función a ello, determinar si podemos intervenir”, indicó.

Asimismo, precisó que la falta de consenso sobre la administración del sistema de agua que aún no se define entre Sedapar y la Municipalidad de La Joya también complica el avance del proyecto.