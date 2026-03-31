Una masiva movilización ciudadana se registró hoy en el Cercado de Arequipa, donde pobladores de los distritos de Socabaya y Cayma, además de universitarios y obreros de construcción civil, expresaron su rechazo al reciente aumento del pasaje en el transporte urbano. Los manifestantes se congregaron desde temprano y avanzaron hasta la sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para exigir la anulación de la medida.

La presencia de cientos de personas ocasionó la restricción del tránsito vehicular por más de dos horas en la calle El Filtro, una de las principales vías de acceso al Cercadio de la ciudad. Policías de Tránsito se desplazaron a la zona para intentar ordenar la circulación, mientras los manifestantes continuaban coreando consignas contra el alza tarifaria.

Wilfredo Vásquez, representante de los pobladores de Cayma, señaló que la medida municipal afecta directamente la economía familiar y que la población decidió salir a las calles para mostrar su rechazo. “Nosotros también somos del pueblo, es el clamor y le decimos al alcalde Víctor Hugo Rivera que estamos en contra de la negociación que han tenido con los transportistas”, declaró.

Los estudiantes universitarios también se quejaron por incumplimientos por parte de las empresas de transporte, asegurando que no se les reconoce la tarifa diferenciada. “Nos obligan a pagar S/ 1.30 a pesar de que mostramos nuestro carné, cuando debemos pagar S/ 0.70, lo que corresponde”, reclamó una de las participantes de la protesta.

Leonel Riveros, secretario del frente de defensa de Socabaya, advirtió que las movilizaciones continuarán si la Municipalidad Provincial no retrocede en la decisión. “Vamos a continuar luchando para que se respete el pasaje de S/ 1.00”, afirmó, mientras la concentración popular se mantenía en los exteriores del municipio esperando una respuesta de las autoridades.