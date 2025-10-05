Hasta el 30 de septiembre del presente año, la región Policial Arequipa tiene registrado un total de 331 denuncias por casos de extorsión, de estas, 98 han sido resueltas, con los presuntos extorsionadores cumpliendo prisión preventiva.

El jefe de la División de Investigación Criminal, coronel Eduardo Del Campo, detalló que la mayoría de estos casos son bajo la modalidad del ‘escopetazo’, es decir, a través de mensajes y llamadas se realizan amenazas. Los 311 casos registrados hasta el 30 de septiembre superan los 265 hechos denunciados en el mismo tiempo en el 2024.

PENALES

“En el caso de la modalidad de escopetazo, muchas veces este tipo de hechos son de manera indiscriminada y que provienen muchas veces de los penales, no solo de la ciudad de Arequipa, sino del norte del país”, dijo.

El jefe de la Divincri Arequipa precisó que gran parte de los casos provienen de bandas criminales de menor rango que las organizaciones criminales. A través del Departamento de alta Tecnología se solicitó información, sin embargo, este requerimiento es enviado a la ciudad de Lima y hasta el momento no se tiene respuesta.

“Hay muchos celulares que son del extranjero, lo cual nos imposibilita actuar de manera inmediata, tomado en cuenta que solo a través de los operadores oficialmente existentes en nuestro país se nos puede dar esa información”, informó Del Campo.

ÚLTIMO CASO

El caso más reciente fue el de un menor de 17 años que extorsiona a su ex empleador es Sachaca.