El Juzgado de Investigación Preparatoria de El Pedregal aceptó el requerimiento de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal, a cargo del fiscal adjunto Hugo Zegarra Valdivia, de otorgar nueve meses de prisión preventiva contra Fernando Willy Roque S. y Carlos Fernando Chullo A., investigados por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y por tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio de cuatro efectivos policiales de la Comisaría Sectorial de El Pedregal y del Estado Peruano, respectivamente.

De acuerdo con la investigación fiscal, el 25 de setiembre de 2025, en el Asentamiento Humano B-3 del distrito de Majes – El Pedregal, los imputados, en compañía de otras personas aún no identificadas, habrían atentado contra la vida de los efectivos policiales Edward Omar Herrera Carpio, Jhon Álvaro Corimanya Mamani, Samuel Tineo Barrios y Carlos Tejada Velazco, quienes cumplían labores de inteligencia en la zona. Los investigados, mediante la distribución de roles y con apoyo de sujetos armados, agredieron físicamente a los agentes e incluso efectuaron disparos a quemarropa contra ellos, hechos que no se consumaron gracias a la defensa desplegada por el personal policial.

Durante la intervención, se halló un arma de fuego operativa, municiones y vehículos abandonados vinculados al grupo investigado.

Respecto de los demás imputados: David Saúl Jara Casani, Maribel Romainville Lovon de Álvaro, Luis Beltrán Chura Flores y César Jaime Quispe Condori, el Juzgado de Investigación Preparatoria de El Pedregal dictó la medida de comparecencia con restricciones. Sin embargo, el Ministerio Público ha interpuesto apelación a fin de que se evalúe la imposición de prisión preventiva también contra ellos, en atención a la gravedad de los hechos y los riesgos procesales advertidos.