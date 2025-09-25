Después de una balacera, efectivos policiales en labor de inteligencia y con apoyo de los serenos del distrito de Majes, provincia de Caylloma, detuvieron hoy en la mañana a seis personas en un descampado del asentamiento humano C-3.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, los intervenidos interceptaron a los agentes policiales que se encontraban de civil con la finalidad de cobrarles cupo y ante la negativa de pagar actuaron con violencia y se desató la balacera en la zona.

La Policía logró detener a los sospechosos Daniel Jara Casani, Luis Chira Flores, Fernando Chullo Ale, César Quispe Condori, Luis Beltrán Chira y Maribel Romanville Lovón, quienes son señalados de dedicarse al tráfico de terrenos, hecho que se deberá demostrar con las diligencias y pericias que están realizando.

El coronel PNP Elmer Eduardo Huanca, jefe de la comisaría de El Pedregal, señaló que encontraron un arma de fuego y ocho cartuchos de nueve milímetros, que posiblemente tengan relación, aunque no se descarta el uso de otras armas de fuego.