El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, dictó ocho meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Romeyder Alejandro Molina Contreras, acusado de atropellar y matar a Roger, un niño de 8 años, mientras conducía en estado de ebriedad.

El juzgado aceptó el requerimiento planteado por la Fiscalía que acusa al extranjero por incurrir en los presuntos delitos de homicidio culposo y fuga por los que podría ser condenado hasta con nueve años y 10 meses de prisión de acuerdo con la prognosis de pena planteada por el representante del Ministerio Público, debido a los hechos ocurridos el fin de semana en el sector de Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado.

ATROPELLO

A las 21:40 horas del sábado, Roger salió de su casa para comprar dos soles de pan para la cena y cuando iba a cruzar el Jirón Huánuco, fue arrollado por el auto Kia de placa H2H-227 que conducía el extranjero que no contaba con licencia de conducir (documento vencido) y en estado de ebriedad, ya que tenía 1.43 gramos de alcohol por litro de sangre, según el examen toxicológico; es decir, tenía casi tres veces más del máximo de alcohol permitido.

Roger perdió la vida de manera instantánea en el lugar del accidente y media hora después la policía pudo capturar a Romeyder Molina en su vivienda ubicada en el mismo Jirón Huánuco donde, además, se halló el auto con el que atropelló al niño y en cuyo interior se encontraron latas vacías de cerveza. El conductor aceptó que había bebido por la tarde con su hermana.

OFRECEN DINERO

Durante la audiencia de prisión, la defensa del extranjero sostuvo que parte de la responsabilidad en la muerte del menor la tuvieron sus padres por permitir que el niño saliera solo de su casa a comprar en horas de la noche. El abogado alegó que su defendido nunca se fugó, ya que fue detenido en su casa que queda a pocas cuadras del lugar donde mató al niño y ofreció el pago de una caución de 50 mil soles, con la finalidad de que el procesado no vaya a prisión y así garantizar su presencia durante el proceso en su contra.

No obstante, el ofrecimiento no fue aceptado por el juzgado que dictó la medida restrictiva contra Romeyder, quien al final de la audiencia pidió perdón a la familia de la víctima.

“No quise atropellar al niño, no me di cuenta porque la calle estaba oscura. Si me hubiese percatado me detengo. Yo solo iba a mi casa después de comprar pañales para mi bebe que lo necesitaba. Que me perdone el papá y la mamá, lo siento, tengan un poquito de consideración. Nadie quiere acabar con la vida de nadie, pues uno sabe que si causa la muerte de alguien tiene que pagar”, dijo el extranjero antes de ser trasladado al penal de Socabaya.