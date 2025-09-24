POR: DARÍO CASANOVA

La fuga de gas en un restaurante en Caravelí habría provocado una deflagración tras el contacto con una chispa en la cocina, dejando a cuatro personas con quemaduras, según el reporte policial. El hecho se registró la tarde de este martes 23 de setiembre en el local “El Familiar”, ubicado en la calle 2 de Mayo.

Los heridos identificados como Christian Rafael Burgos Neyra (52), Segundo Luis Pinedo Meza (42), Antonio Manuel Vizcardo Caytuero (51) y Robespierre Jhamir Satan Chunga (19), fueron trasladados al centro de salud de Caravelí.

Según información preliminar, Christian Burgos y Antonio Vizcardo presentan quemaduras de tercer grado, mientras que los otros dos sufrieron lesiones de primer y segundo grado. Posteriormente, fueron derivados al hospital de apoyo de Camaná para atención especializada.

Asimismo, personal del SAMU de la Base del Cruce de La Joya realizó el traslado de uno de los pacientes más graves desde el Hospital de Camaná hasta el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, donde recibirá atención en el área de quemados.

Cabe mencionar que la zona quedó aislada para prevenir nuevos incidentes y se vienen realizando las investigaciones correspondientes sobre el origen exacto de la fuga de gas.