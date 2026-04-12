Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este domingo 12 de abril dejó una persona fallecida en el kilómetro 19+400 de la vía de penetración Arequipa, en el sector conocido como La Molina, distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa.

El hecho fue protagonizado por un tráiler y una motocicleta. Según información policial, el vehículo de carga pesada, de placa F7Z-703, era conducido por Víctor Moises Mendoza Álvarez (47), quien se dirigía desde Arequipa hacia La Joya, cuando habría perdido el control de la unidad.

El tráiler se habría visto involucrado en la volcadura de una motocicleta de placa 1318-9V, que circulaba de La Joya hacia Arequipa. Tras el hecho, se produjo el atropello de un varón aún no identificado, quien falleció en el lugar.

El cuerpo de la víctima fue hallado tendido sobre la vía, debajo del semirremolque del vehículo mayor, sin signos vitales.

Efectivos policiales procedieron al aislamiento de la escena y restringieron el tránsito en la zona, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Asimismo, el conductor del tráiler fue detenido e investigado por el presunto delito de homicidio culposo. El caso quedó a cargo de la comisaría de Uchumayo y de la unidad especializada.